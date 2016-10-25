 Derbi galibiyeti abartılmasın – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Derbi galibiyeti abartılmasın

    Derbi galibiyeti abartılmasın
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Galatasaray galibiyeti ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte Çubukçu'nun sözlerinin kısa bir özeti:

    -Bu galibiyeti büyütmemek lazım. Biz daha önce de bunu yaptık, daha sonra da yapacağız.
    -Galatasaray'ı misafirperverliğinden dolayı tebrik ediyorum. Taraftarımız da benden 10 numara not aldı. Biz de ikinci yarıda Galatasaray'ı aynı konukseverlikle karşılayacağız.
    -Derbide gol kaydeden N'Doye bana umut verdi. N'Doye için bu bir başlangıç olabilir. Ersun Yanal, N'Doye'yi ilk 11'de oynatıyorsa vardır bir bildiği .
    -Şu anda Trabzon'dayım ve halkın yüzü gülüyor. Bu galibiyeti abartmamak ve önümüze bakmak gerekiyor.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:58
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