Derbi galibiyeti abartılmasın

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Galatasaray galibiyeti ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte Çubukçu'nun sözlerinin kısa bir özeti:



-Bu galibiyeti büyütmemek lazım. Biz daha önce de bunu yaptık, daha sonra da yapacağız.

-Galatasaray'ı misafirperverliğinden dolayı tebrik ediyorum. Taraftarımız da benden 10 numara not aldı. Biz de ikinci yarıda Galatasaray'ı aynı konukseverlikle karşılayacağız.

-Derbide gol kaydeden N'Doye bana umut verdi. N'Doye için bu bir başlangıç olabilir. Ersun Yanal, N'Doye'yi ilk 11'de oynatıyorsa vardır bir bildiği .

-Şu anda Trabzon'dayım ve halkın yüzü gülüyor. Bu galibiyeti abartmamak ve önümüze bakmak gerekiyor.