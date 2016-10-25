Derbi galibiyeti abartılmasın
-Bu galibiyeti büyütmemek lazım. Biz daha önce de bunu yaptık, daha sonra da yapacağız.
-Galatasaray'ı misafirperverliğinden dolayı tebrik ediyorum. Taraftarımız da benden 10 numara not aldı. Biz de ikinci yarıda Galatasaray'ı aynı konukseverlikle karşılayacağız.
-Derbide gol kaydeden N'Doye bana umut verdi. N'Doye için bu bir başlangıç olabilir. Ersun Yanal, N'Doye'yi ilk 11'de oynatıyorsa vardır bir bildiği .
-Şu anda Trabzon'dayım ve halkın yüzü gülüyor. Bu galibiyeti abartmamak ve önümüze bakmak gerekiyor.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:58
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
Derbi galibiyeti abartılmasın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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