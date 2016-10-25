Çorum yolcusu

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında yarın deplasmanda Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Çorum Belediye ile karşılaşacak Trabzonspor, bugün karayoluyla Çorum'a gidecek. Bordo-mavililer, sabahki idmanın ardından 12.30'da Çorum'a hareket edecek. 14.15'te başlayacak ve A Spor'un canlı yayınlayacağı maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.