 Çorum yolcusu – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Çorum yolcusu

    Çorum yolcusu
    Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında yarın deplasmanda Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Çorum Belediye ile karşılaşacak Trabzonspor, bugün karayoluyla Çorum'a gidecek. Bordo-mavililer, sabahki idmanın ardından 12.30'da Çorum'a hareket edecek. 14.15'te başlayacak ve A Spor'un canlı yayınlayacağı maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:05
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