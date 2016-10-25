 Bero ve Castillo tedavideler – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Bero ve Castillo tedavideler

    Bero ve Castillo tedavideler
    Fırtına'da G.Saray derbisinde sakatlanan Masut Bero ve Fabian Castillo'nun dün çekilen MR'ları sonrası durumları açıklandı. Kulüp doktoru Op. Uzm. Dr. Ufuk Şentürk'ün açıklamasında, "Kontroller neticesinde Bero'ya arka uyluk bölgesinde lokal kas spazmı, Castillo'ya ise arka uyluk kas yaralanması tanısı konulmuştur. Futbolcularımızın tedavisi yoğun bir şekilde devam etmektedir" ifadesine yer verildi.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
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