Bero ve Castillo tedavideler

Fırtına'da G.Saray derbisinde sakatlanan Masut Bero ve Fabian Castillo'nun dün çekilen MR'ları sonrası durumları açıklandı. Kulüp doktoru Op. Uzm. Dr. Ufuk Şentürk'ün açıklamasında, "Kontroller neticesinde Bero'ya arka uyluk bölgesinde lokal kas spazmı, Castillo'ya ise arka uyluk kas yaralanması tanısı konulmuştur. Futbolcularımızın tedavisi yoğun bir şekilde devam etmektedir" ifadesine yer verildi.