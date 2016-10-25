 Anlamlı davranış – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Anlamlı davranış

    Anlamlı davranış

    Astsubay ’in doğduğu köy olan Çukurkuyu’nun kulübünün adı Ömer Halisdemir olarak değiştirilecek. Bu takıma her türlü desteği verecek olan bordo-mavililer, ayrıca şehidimizin ailesini de Akyazı Stadı’nın açılışına davet etti.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da yapmak istediği hain darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken, komutanlığı ele geçirmeye kalkışan darbe yanlısı hain Tuğgeneral Semih Terzi'yi alnından vurarak öldüren 'in ismi doğduğu köyün spor kulübünde yaşayacak. Niğde'nin Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesi'nde doğan ve orada defnedilen Ömer Halisdemir'in isminin doğduğu yerin amatör spor kulübünde yaşatılması için Trabzonspor tam destek verecek.

    ONUN YOLUNDA YÜRÜYORUZ
    Akyazı'dan sorumlu yönetici Gökhan Sara, şehit Ömer Halisdemir'in ailesinin yeni yapılan stadın açılışına davet edildiğini belirterek, "Şehidimizin büyüdüğü yer olan Çukurkuyu'nun amatör spor kulübünün ismi Ömer Halisdemir olarak değişecek. Biz de kulüp başkanı olan Doğan Halisdemir ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Trabzonspor olarak, takımın eksik ve ihtiyaçlarına gerekli her türlü desteği vereceğimizi ilettik. Şehidimiz Ömer Halisdemir'in bu ülke için yaptığı fedakarlığın karşılığını ödemek mümkün değil. Biz sadece onun emanetlerine sahip çıkmaya ve onun yolundan yürümeye çalışacağız. Şehidimizin ailesini Akyazı Stadı'nın açılışına da davet ettik" dedi.

    Yunus Emre SEL
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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