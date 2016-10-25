Anlamlı davranış
Astsubay Ömer Halisdemir’in doğduğu köy olan Çukurkuyu’nun kulübünün adı Ömer Halisdemir olarak değiştirilecek. Bu takıma her türlü desteği verecek olan bordo-mavililer, ayrıca şehidimizin ailesini de Akyazı Stadı’nın açılışına davet etti.
ONUN YOLUNDA YÜRÜYORUZ
Akyazı'dan sorumlu yönetici Gökhan Sara, şehit Ömer Halisdemir'in ailesinin yeni yapılan stadın açılışına davet edildiğini belirterek, "Şehidimizin büyüdüğü yer olan Çukurkuyu'nun amatör spor kulübünün ismi Ömer Halisdemir olarak değişecek. Biz de kulüp başkanı olan Doğan Halisdemir ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Trabzonspor olarak, takımın eksik ve ihtiyaçlarına gerekli her türlü desteği vereceğimizi ilettik. Şehidimiz Ömer Halisdemir'in bu ülke için yaptığı fedakarlığın karşılığını ödemek mümkün değil. Biz sadece onun emanetlerine sahip çıkmaya ve onun yolundan yürümeye çalışacağız. Şehidimizin ailesini Akyazı Stadı'nın açılışına da davet ettik" dedi.
Yunus Emre SEL
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 02:09
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
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