Usta: Geliyoruz!
Akyazı Stadı’nı ziyaret eden başkan Usta, “Burada nice tarihler yazılacak” dedi.
Takımla birlikte Trabzon'a giden başkan Muharrem Usta, dün efsane oyuncuları Kadir Özcan'ın mezarını, ardından da yapımı devam eden Akyazı Stadı'nı ziyaret etti. Usta, yaptığı açıklamada, Galatasaray maçından sonra bütün camia olarak mutlu olduklarını belirterek, "Altın nesli unutmamazı lazım. Kadir abimiz de onlardan birisi. Ona şükranlarımızı sunuyoruz. Akyazı Stadı yeni zaferlerimize ev sahipliği yapacak. Karşıdaki direkler söküldü ve bir güzellik ortaya çıktı. Burada nice tarihler yazılacak. Şu anki haliyle bile bize bunu hissettiriyor ve heyecanlandırıyor. Özetle 'Geliyoruz...' diyebiliriz" diye konuştu.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
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bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
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Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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