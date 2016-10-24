 Usta: Geliyoruz! – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Usta: Geliyoruz!

    Usta: Geliyoruz!

    Akyazı Stadı’nı ziyaret eden başkan Usta, “Burada tarihler yazılacak” dedi.

    Takımla birlikte Trabzon'a giden başkan Muharrem Usta, dün efsane oyuncuları Kadir Özcan'ın mezarını, ardından da yapımı devam eden Akyazı Stadı'nı ziyaret etti. Usta, yaptığı açıklamada, maçından sonra bütün camia olarak mutlu olduklarını belirterek, "Altın nesli unutmamazı lazım. Kadir abimiz de onlardan birisi. Ona şükranlarımızı sunuyoruz. Akyazı Stadı yeni zaferlerimize ev sahipliği yapacak. Karşıdaki direkler söküldü ve bir güzellik ortaya çıktı. Burada tarihler yazılacak. Şu anki haliyle bile bize bunu hissettiriyor ve heyecanlandırıyor. Özetle 'Geliyoruz...' diyebiliriz" diye konuştu.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:26
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