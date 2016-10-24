Trabzonspor, iddiaları yalanladı!

Çubukçu, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, bir haber sitesinde yer alan ve diğer medya kuruluşları tarafından da kullanılan Meireles haberinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Haberde bahsi geçen oyuncuyla ilgili Yanal'ın herhangi bir talebinin bulunmadığını vurgulayan Çubukçu, kulübün de buna bağlı olarak hiçbir girişiminin olmadığına işaret etti.

Çubukçu, konuya ilişkin, "Kamuoyunun bu tip haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz" değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu haberde, teknik direktör Ersun Yanal'ın, Fenerbahçe ile sezon başında yollarını ayıran Raul Meireles'e teklif yaptığı ileri sürülmüştü.