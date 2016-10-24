 Trabzonspor, iddiaları yalanladı! – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    , iddiaları yalanladı!

    Trabzonspor, iddiaları yalanladı!

    Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, bazı yayın organlarında Raul Meireles'in transfer edileceğine dair haberlere ilişkin, "Kamuoyunun bu tip haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz." dedi.

    Çubukçu, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, bir haber sitesinde yer alan ve diğer medya kuruluşları tarafından da kullanılan Meireles haberinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

    Haberde bahsi geçen oyuncuyla ilgili Yanal'ın herhangi bir talebinin bulunmadığını vurgulayan Çubukçu, kulübün de buna bağlı olarak hiçbir girişiminin olmadığına işaret etti.

    Çubukçu, konuya ilişkin, "Kamuoyunun bu tip haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz" değerlendirmesini yaptı.

    Söz konusu haberde, teknik direktör Ersun Yanal'ın, ile sezon başında yollarını ayıran Raul Meireles'e teklif yaptığı ileri sürülmüştü.

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:58
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