 Sakat oyuncularda son durum – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Sakat oyuncularda son durum

    Sakat oyuncularda son durum

    Kulüp doktoru Op. Uzm. Dr. Ufuk Şentürk, sakat oyuncuların son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "22 Ekim Cumartesi günü oynanan müsabakasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen sporcularımız Matus Bero ve Fabian Castillo'ya bugün MR çekilmiştir. Alınan sonuçlar neticesinde Matus Bero'da arka uyluk bölgesinde lokal kas spazmı, FabianCastillo'ya ise arka uyluk kas yaralanması tanısı konulmuştur. Futbolcularımızın tedavisi yoğun bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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