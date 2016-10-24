 Renginiz soldi! – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Renginiz soldi!

    Renginiz soldi!
    Yerel basın, galibiyetini manşetlerine taşıdı. Günebakış, "Aslan yürekli Trabzon" başlığını kullanırken, Karadeniz gazetesi, "Ne oldi renginiz soldi", İlkhaber, "Direniş, yeniden diriliş", Sonnokta ise, "Cim-Bom Boom" ifadelerine yer verdi.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:31
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