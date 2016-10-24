 Kupa maçı için start verildi – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Kupa maçı için start verildi

    Kupa maçı için start verildi
    Bordo-mavililer, ara vermeden Ziraat Kupası'nda Çorum Belediyespor ile çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ersun Yanal'ın yönettiği antrenmanda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Bero, Castillo ve Onazi atrenmana katılmadı.

    ÇORUM'A KARAYOLU İLE GİDİLECEK
    Yönetim ve teknik heyet, Çorum'a karayolu ile gitme kararı aldı. Yolculuk yaklaşık 6 saat sürecek. Kafile maçın ardından Trabzon'a dönecek. Ersun Yanal'ın 3. Lig'de mücadele eden rakipleri karşısında yedek ve genç oyunculara da şans vermesi bekleniyor.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:29
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