Kupa maçı için start verildi
Bordo-mavililer, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Belediyespor ile çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ersun Yanal'ın yönettiği antrenmanda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Bero, Castillo ve Onazi atrenmana katılmadı.
ÇORUM'A KARAYOLU İLE GİDİLECEK
Yönetim ve teknik heyet, Çorum'a karayolu ile gitme kararı aldı. Yolculuk yaklaşık 6 saat sürecek. Kafile maçın ardından Trabzon'a dönecek. Ersun Yanal'ın 3. Lig'de mücadele eden rakipleri karşısında yedek ve genç oyunculara da şans vermesi bekleniyor.
ÇORUM'A KARAYOLU İLE GİDİLECEK
Yönetim ve teknik heyet, Çorum'a karayolu ile gitme kararı aldı. Yolculuk yaklaşık 6 saat sürecek. Kafile maçın ardından Trabzon'a dönecek. Ersun Yanal'ın 3. Lig'de mücadele eden rakipleri karşısında yedek ve genç oyunculara da şans vermesi bekleniyor.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
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Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
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bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
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Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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