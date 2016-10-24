 İlklerin maçı – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    İlklerin maçı

    İlklerin maçı
    , galibiyetiyle birçok ilki gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım bu sezon deplasmanda ilk golünü atıp, ilk galibiyetini aldı. Muharrem Usta yönetimi ilk derbi zaferini kazandı. Dame N'Doye, bordo-mavili forma ile ilk lig golünü attı. Bu sezon Fırtına'da ilk kez bir forvet oyuncusu golle buluştu.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:34
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