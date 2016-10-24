Fırtına savunmada geçit vermiyor

Bu sezon ligde oynadığı 8 maçın 4'ünü gol yemeden tamamlayan bordo mavililer, kalesinde gol gördüğü 4 maçı ise kaybetti. İlk 8 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Trabzonspor, Kasımpaşaspor, Atiker Konyaspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarında kalesinde gol görmedi. Ligin ilk 6 haftasında 10 gol yiyen bordo mavililer, 4-0 kaybettiği Kardemir Karabükspor maçının ardından kalesini gole kapattı.



SON 2 MAÇTA GOL YEMEDİ

Trabzonspor'da Zeki, Uğur, Durica ve Mustafa Akbaş'tan oluşan savunma hattı, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarını gol yemeden tamamladı. Kaleci Onur Recep Kıvrak da son iki haftada rakiplerine geçit vermedi. Trabzonspor'da ayrıca kaleci Onur ve savunma oyuncusu Durica, ligde oynanan 8 maçın tamamında 90 dakika forma giyerken, 720'şer dakika ile ligde takımın en çok sahada kalan isimleri oldu.



SİFTAH DAME N'DOYE'DAN

Bu arada, Trabzonspor'da sezon başında takımdan gönderilmesi gündeme gelen ancak daha sonra yıllık alacağı ücrette indirime giderek takımda kalan Dame N'doye, bordo mavililerde ligde bu sezon forvet oyuncuları arasında gol kaydeden tek isim oldu.



Süper Lig'de bu sezon 3 maçta 138 dakika sahada kalan N'doye 1 gol attı, 7 maçta 482 dakika forma giyen Hyun-Jun Suk ve 5 maçta 352 dakika görev alan Muhammet Demir ise ligde golle buluşamadı. Genç golcü Ramil Sheidaev ise ilk 8 haftada forma şansı bile bulamadı.



YOLCULUK YARIN

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Çarşamba günü deplasmanda Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Çorum Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın karayoluyla Çorum'a gidecek. Bordo mavililer, sabah saatlerinde yapacağı çalışmanın ardından saat 12.30'da karayoluyla Çorum'a hareket edecek.