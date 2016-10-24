Durica’nın şaşkınlığı
Trabzon'daki karşılama en çok yabancı oyuncuları etkiledi. Omuzlara alınan Jan Durica şaşkınlığını gizleyemezken, yapılan tezahüratlara eşlik etti. Yaptığı kurtarışlarla galibiyette pay sahibi olan kaptan Onur Kıvark alnından öpülerek otobüse uğurlandı. İlk kez böyle bir coşkuya şahitlik eden yabancı futbolcular, telefonlarıyla bu tarihi anları görüntülemeye çalıştılar.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
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Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
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bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
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Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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