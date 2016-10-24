 Durica’nın şaşkınlığı – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Durica’nın şaşkınlığı

    Durica’nın şaşkınlığı
    Trabzon'daki karşılama en çok yabancı oyuncuları etkiledi. Omuzlara alınan Jan Durica şaşkınlığını gizleyemezken, yapılan tezahüratlara eşlik etti. Yaptığı kurtarışlarla galibiyette pay sahibi olan kaptan Onur Kıvark alnından öpülerek otobüse uğurlandı. İlk kez böyle bir coşkuya şahitlik eden yabancı futbolcular, telefonlarıyla bu tarihi anları görüntülemeye çalıştılar.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:25
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