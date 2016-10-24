 Bizi kimse tutamaz – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
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    Bizi kimse tutamaz

    Bizi kimse tutamaz

    Aslan’ı avlayan N’Doye, “Bu gol kariyerim için yeni sayfa olacak” derken, kalesini kapatan Onur, “Bu coşku ile Akyazı’da bizi kimse yenemez” dedi.

    G.Saray maçının 'atan' ve 'tutan' kahramanları Fotomaç'a konuştu. 'da yaptığı kurtarışlarla forvetlerine gol izni vermeyen kaptan Onur Kıvrak, "Öncelikle taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Bu coşku, Akyazı'da da olursa bizi kimse yenemez. Biz aslında iyi bir takımdık ancak kazanamıyorduk, şimdi bunu başardık. Zamanla taşlar daha da yerine oturacak ve her şey çok daha güzel olacak" dedi.

    'OLEY'İN HESABI KESİLDİ
    Galibiyetin kendileri için bir milat olacağını sözlerine ekleyen Onur şöyle devam etti: "Her zaman bize inanan taraftarlarımıza ve yönetimimize saygılarımızı sunuyoruz. Artık onların yüzünü güldüreceğiz. Bu milat olsun. Maç sonu Uğur ve Zeki'nin geçtiğimiz sezonki Galatasaray maçıyla ilgili söylediği ( 7 kişi kalınca tribünlerde 'oley' çekilmişti) her şeye aynen katılıyorum."

    FORMAYI ARTIK VERMEM
    Yıllık ücretinde 800 bin euro'luk indirime gitmesinin ardından şans bulduğu Galatasaray derbisinde golünü atan Dame N'Doye de çok mutlu olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "Bu galibiyetin takıma çok olumlu bir hava yansıtacağını düşünüyorum. Kazanmak ve bunun benim golümle olması ayrı bir mutluluk. Bunun, kendi adıma Trabzonspor'daki kariyerim açısından yeni bir sayfa olacağına inanıyorum. Bundan sonraki süreçte formamı korumam için çok daha iyi olmak zorundayım."

    Yunus Emre SEL
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:33
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