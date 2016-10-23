 Usta’dan büyük jest – Fotomaç – 23 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Usta’dan büyük jest

    Usta’dan büyük jest
    Başkanı Muharrem Usta, Arena'dan zaferle ayrılan takımını, şehre yalnız göndermeme kararı aldı. Maç sonu planlarında değişiklik yapan Usta, takım ile Trabzon'a gitti, uçakta neşeler yerindeydi.

    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Usta’dan büyük jest haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.