Usta’dan büyük jest
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Arena'dan zaferle ayrılan takımını, şehre yalnız göndermeme kararı aldı. Maç sonu planlarında değişiklik yapan Usta, takım ile Trabzon'a gitti, uçakta neşeler yerindeydi.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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