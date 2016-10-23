 Trabzonspor'dan tepki – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    'dan tepki

    Trabzonspor'dan tepki

    Trabzonsporlu Uğur, “Geçen sezon 7 kişi kalmıştık ve oley çekiyorlardı. Tarihimizi çok iyi okusunlar” dedi.

    'da G.Saray karşısında iyi bir oyun sergileyen Uğur Demirok maç sonrası açıklamalarda bulundu. Uğur şöyle konuştu; Çok iyi mücadele ettik. Deplasmanda oynanması gereken gibi oynadık. Golü bulduk ve skoru koruduk. Burada ilk kazanmamız değil son da olmayacak. Bize geçen yıl burda yaptıklarını biliyoruz" dedi.

    'KÜMEYE' DİYORLARDI!
    Uğur geçtiğimiz sezonki karşılaşmayı hatırlatarak, "Ben yoktum ama 7 kişi kalmış takıma oley çekiyorlardı. Maç öncesi de Trabzon kümeye diyorlarlardı. Açıp Trabzonspor tarihini bir okusunlar. Ne kadar büyük takım olduğumuz sanırım bu gece belli olmuştur. Biz geçen seneyi hiç unutmadık. Trabzonspor çok daha iyi olacaktır" açıklamasını yaptı.

    'BİZ TRABZONSPOR'UZ!
    G.Saray taraftarına göndermede bulunan Zeki Yavru da; "Bu skor bizim için sürpriz değil. Biz Trabzonspor'uz. Geçen sezon 7 kişi ile bize oley çekmişti G.Saray taraftarı. Bu galibiyetle buna cevap verdik. Haftalaradır kötü günler geçiriyorduk ama birbirimize inanıyorduk. Bu şansın kırılacağını inanıyorduk. Bu da bugüne nasipmiş. Trabzonspor'un büyüklüğünü gösterdik" diye konuştu.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
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