Trabzon hak etti
Galatasaraylılar '5 atarız' diyordu. Ufak atacaksın kuşlara yem olacak. Trabzon’a ilaç oldu.
Maçın başından sonuna kadar Trabzonspor'un bir oyun planı vardı. Zorunlu değişikliklerle bazı şeyleri tam yapamadılar. Zaten takım tertibinde zorlanıyorlar. Böyle bir takıma karşı Galatasaray ne yaptı? Galatasaray'ın oyun planı neydi? Eğer anlayan varsa gelsin bana anlatsın. Galatasaray'ın sezon başından beri oyun planı isimli oyuncularının şahsi becerilerine kalmış. Bruma getirecek, Tolga Ciğerci mücadele edip koşacak, Selçuk, Sneijder verilen topları yiyecekler.
Bakınız Galatasaray'ın topla oynama oranı fazla. İyi fazla da topla nereye oynuyor Galatasaraylı futbolcular. Ya geriye ya yana. Araya top sokan var mı! Dün gece Galatasaray takımında futbol oynayan iki oyuncu var. Birisi Bruma, diğeri Tolga. Peki diğerleri ne yaptılar. Trabzonspor takımı bu sezonun en rahat futbolunu oynadı. Bakınız fazla hücum yemeleri hiç önemli değil. Arka tarafı sıkıştırdılar. Bruma'ya ikili üçlü müdahale yaptılar, işi bitirdiler. Bruma da bir yere kadar, birini geçiyor ikinciye takılıyor, ikinciyi geçiyor üçüncüye takılıyor. Yardım eden yok. Dün Podolski de kaçak dövüştü. Galatasaray neredeyse iki hücumcu daha alsa yine bu maçı kazanamazdı bu kafayla.
Hakem Fırat Aydınus genelde takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullandı. Mesela rakibinin kaval kemiğine basan Bruma atılır mıydı? Evet atılırdı. Kart bile yok. Birinci pozisyonda Bruma kontrolsüz tamam da ikinci pozisyonda kontrollü ve bilerek rakibin bacağına basıyor. Fırat da takdir hakkı kullanıyor. Nasıl bir takdir hakkıysa! Mesela dün gece benim futbol sahalarında ilk kez gördüğüm bir olayı yaşadım. İkili mücadele, Galatasaraylı oyuncu yerde yatmış. Trabzonlular topu kurtarmaya çalışıyor, Galatasaraylı yatmaya çalışıyor. Bir düdük çaldı hakem Fırat, oyunu hakem atışıyla başlattı. Bence eksik yaptı. Hani güreşte var ya adam vakit çalmaya kalkar yere yatar. Sonra hakem getirir o güreşçiyi iki ayak üzerinde diz çöktürür yerde başlatır. Bari hakem atışı yapacağına yerde yatan Galatasaraylı futbolcuyu o pozisyona getirip öyle başlatsaydın Fırat. Dün Trabzon'da iki sakatlık olmasa bu maç böyle mi biterdi yoksa kontralardan Galatasaray ikinci golü mü yerdi.
Trabzon için bu galibiyet ilaç gibi geldi. Maçtan önce Galatasaraylılar "3 atarız, 5 atarız" diyorlardı. Futbolda bu iş böyledir. Ufak atacaksın kuşlara da yem olacak. Geçen hafta Trabzonspor ilk yarıda kötü oynamıştı, ikinci yarıda müthişlerdi. İyi mücadele ettiler. Rakip kaleci yüzünden berabere kaldılar. Herhalde Galatasaraylılar geçen haftaki ikinci yarıdaki Trabzonspor'u seyretmemişler.
OFSAYT YOK GOL TEMİZ
Böyle bir seyirci böyle bir atmosfer Galatasaraylı değil Trabzonsporlu oyuncuları havaya soktu. Devamlı az seyirciye oynayan, havasını bulamayan Trabzonsporlular böyle bir atmosferde havaya girdiler. Bir mücadele edeceklerse iki ettiler, hak ettikleri galibiyeti aldılar. Sakın 'çok fazla hücum eden kazanır' felsefesini kimse yapmasın. Bazı penaltı pozisyonları var. Avrupa'da penaltıları verdi ya hakemler. O pozisyonlara benziyor. Hakem devam ettirdi burada. Bakalım şimdi bizim yerliler ne kararlar verecekler. Trabzon'un golüne bazıları "Ofsayt" demeye kalktılar ama bence golü atan N'Doye son vuruşta topun gerisinde. Yani pozisyon ofsayt değil. Çekimlerdeki kameralar maalesef düzgün yerlere konulmuyor. Gerekli yerlere mutlaka bazı kameraların yerleştirilmesi lazım. Bu tip maçlara "Büyük maçlar" diyoruz. Ama yeteri kadar kamera kullanmıyoruz. Onun için de tartışmalar uzuyor.
RİEKERİNK KENDİ TAKIMINA BAKSIN
Riekerink sempatik adam, efendi adam diye konuşulup pompa yapılıyordu. Riekerink Bey dediler, Riko dediler iyi güzel de Beşiktaş, İtalya'da Napoli'yi yenmiş. Bu Avrupa'da bile çok takıma nasip olmaz. Sen G.Saray'ın hocası olarak çıkıyorsun "Beşiktaş'ın golü ofsayt" diyorsun. Sana ne be kardeşim. Sen böyle konuşacağına "Tebrik ederim Beşiktaş'ı, biz yokuz ama onlar orada oynuyorlar" de. Hem onları yücelt, hem kendi kulübünü yücelt. Ne oldu şimdi? Ne diyeceksin Trabzon mağlubiyetine! Takımının tek organizasyonu yok. Futbolcuların şahsi becerileriyle sonuç alacaklar, sen de büyük hoca olacaksın. Nasıl olacaksa.
Bakınız Galatasaray'ın topla oynama oranı fazla. İyi fazla da topla nereye oynuyor Galatasaraylı futbolcular. Ya geriye ya yana. Araya top sokan var mı! Dün gece Galatasaray takımında futbol oynayan iki oyuncu var. Birisi Bruma, diğeri Tolga. Peki diğerleri ne yaptılar. Trabzonspor takımı bu sezonun en rahat futbolunu oynadı. Bakınız fazla hücum yemeleri hiç önemli değil. Arka tarafı sıkıştırdılar. Bruma'ya ikili üçlü müdahale yaptılar, işi bitirdiler. Bruma da bir yere kadar, birini geçiyor ikinciye takılıyor, ikinciyi geçiyor üçüncüye takılıyor. Yardım eden yok. Dün Podolski de kaçak dövüştü. Galatasaray neredeyse iki hücumcu daha alsa yine bu maçı kazanamazdı bu kafayla.
Hakem Fırat Aydınus genelde takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullandı. Mesela rakibinin kaval kemiğine basan Bruma atılır mıydı? Evet atılırdı. Kart bile yok. Birinci pozisyonda Bruma kontrolsüz tamam da ikinci pozisyonda kontrollü ve bilerek rakibin bacağına basıyor. Fırat da takdir hakkı kullanıyor. Nasıl bir takdir hakkıysa! Mesela dün gece benim futbol sahalarında ilk kez gördüğüm bir olayı yaşadım. İkili mücadele, Galatasaraylı oyuncu yerde yatmış. Trabzonlular topu kurtarmaya çalışıyor, Galatasaraylı yatmaya çalışıyor. Bir düdük çaldı hakem Fırat, oyunu hakem atışıyla başlattı. Bence eksik yaptı. Hani güreşte var ya adam vakit çalmaya kalkar yere yatar. Sonra hakem getirir o güreşçiyi iki ayak üzerinde diz çöktürür yerde başlatır. Bari hakem atışı yapacağına yerde yatan Galatasaraylı futbolcuyu o pozisyona getirip öyle başlatsaydın Fırat. Dün Trabzon'da iki sakatlık olmasa bu maç böyle mi biterdi yoksa kontralardan Galatasaray ikinci golü mü yerdi.
Trabzon için bu galibiyet ilaç gibi geldi. Maçtan önce Galatasaraylılar "3 atarız, 5 atarız" diyorlardı. Futbolda bu iş böyledir. Ufak atacaksın kuşlara da yem olacak. Geçen hafta Trabzonspor ilk yarıda kötü oynamıştı, ikinci yarıda müthişlerdi. İyi mücadele ettiler. Rakip kaleci yüzünden berabere kaldılar. Herhalde Galatasaraylılar geçen haftaki ikinci yarıdaki Trabzonspor'u seyretmemişler.
OFSAYT YOK GOL TEMİZ
Böyle bir seyirci böyle bir atmosfer Galatasaraylı değil Trabzonsporlu oyuncuları havaya soktu. Devamlı az seyirciye oynayan, havasını bulamayan Trabzonsporlular böyle bir atmosferde havaya girdiler. Bir mücadele edeceklerse iki ettiler, hak ettikleri galibiyeti aldılar. Sakın 'çok fazla hücum eden kazanır' felsefesini kimse yapmasın. Bazı penaltı pozisyonları var. Avrupa'da penaltıları verdi ya hakemler. O pozisyonlara benziyor. Hakem devam ettirdi burada. Bakalım şimdi bizim yerliler ne kararlar verecekler. Trabzon'un golüne bazıları "Ofsayt" demeye kalktılar ama bence golü atan N'Doye son vuruşta topun gerisinde. Yani pozisyon ofsayt değil. Çekimlerdeki kameralar maalesef düzgün yerlere konulmuyor. Gerekli yerlere mutlaka bazı kameraların yerleştirilmesi lazım. Bu tip maçlara "Büyük maçlar" diyoruz. Ama yeteri kadar kamera kullanmıyoruz. Onun için de tartışmalar uzuyor.
RİEKERİNK KENDİ TAKIMINA BAKSIN
Riekerink sempatik adam, efendi adam diye konuşulup pompa yapılıyordu. Riekerink Bey dediler, Riko dediler iyi güzel de Beşiktaş, İtalya'da Napoli'yi yenmiş. Bu Avrupa'da bile çok takıma nasip olmaz. Sen G.Saray'ın hocası olarak çıkıyorsun "Beşiktaş'ın golü ofsayt" diyorsun. Sana ne be kardeşim. Sen böyle konuşacağına "Tebrik ederim Beşiktaş'ı, biz yokuz ama onlar orada oynuyorlar" de. Hem onları yücelt, hem kendi kulübünü yücelt. Ne oldu şimdi? Ne diyeceksin Trabzon mağlubiyetine! Takımının tek organizasyonu yok. Futbolcuların şahsi becerileriyle sonuç alacaklar, sen de büyük hoca olacaksın. Nasıl olacaksa.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Yenilginin iki nedeni var
Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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