Teknik heyet ve yönetime destek

Ligde ilk 7 haftada 7 puan toplayan Trabzonspor'un 8'inci hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanından galibiyetle ayrılması bordo mavili camiada sevinç yarattı. Hem deplasman, hem de derbi galibiyeti özlemine son veren bordo mavililer lig sıralamasında da yükselişe geçerken, elde edilen galibiyet camiada yüzleri güldürdü. Galatasaray maçı sonrası gece geç saatlerde Trabzon'a dönen Trabzonspor kafilesini havalimanında çok sayıda taraftar meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.

TEKNİK HEYET VE YÖNETİME DESTEK

Bordo mavili taraftarlar, Galatasaray maçının ardından kafileyle birlikte Trabzon'a gelen Kulüp Başkanı Muharrem Usta, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyete de sevgi gösterilerinde bulundu. Başkan Muharrem Usta, Galatasaray galibiyetiyle ilgili olarak, "Takımımıza güvenmenin karşılığını aldık. Bundan sonraki haftalarda üzerine koyarak yola devam etmeliyiz" dedi.

YÖNETİMDEN TEBRİK VE TEŞEKKÜR MESAJI

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray galibiyetinin ardından sosyal medya hesapları twitterdan tebrik ve teşekkür mesajları paylaştı. Başkan Muharrem Usta, ''En zor zamanında bu takıma sahip çıkan büyük taraftarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız'', Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, ''Hoş geldin Trabzonspor. Taraftarımıza, futbolcularımıza, teknik kadromuza tebrikler, teşekkürler", Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen ise, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal ve futbolcularımızın sonuna kadar yanındayız, onlara güveniyoruz. Bu uzun yolculukta hep sabır" ifadelerini kullandı.





CASTİLLO VE BERO'YA MR ÇEKİLECEK

Bu arada, Galatasaray maçının 26'ıncı dakikasında dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Fabian Castillo ile 59'uncu dakikada sakatlanıp oyuna devam edemeyen Matus Bero'nun durumu yarın çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak. 26 Ekim Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Çorum Belediyespor ile karşılaşacak bordo mavililerde bu iki oyuncunun kadroda yer alması beklenmiyor. Castillo ve Bero'nun ise, MR'dan çıkacak sonuca göre uygulanacak tedavi ile Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçına yetiştirilmeye çalışılacakları öğrenildi.

YEREL GAZETELERDEN 'DİRİLİŞ' YORUMU

İlkhaber Gazetesi, "Direniş, yeniden diriliş", "Aslanlar gibi mücadele ettik, Arena'yı fethettik" başlıklarını kullandı. Taka Gazetesi, "Her zafer yeni bir doğuştur", "Trabzonspor 202 gün sonra deplasmanda güldü, Galatasaray'ın 11 maçlık yenilmezliğine son verdi" yorumunda bulundu. Günebakış Gazetesi, "Fırtına koptu!", "Namağlup Galatasaray'ı Arena'da dize getirdik" ifadelerine yer verdi. Ekspres Gazetesi, ''Dünya varmış", "Trabzonspor Galatasaray'a Arena'yı dar etti, geçen yılın da hesabını kesti" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Karadeniz Gazetesi, "Ne oldi, renginiz soldi", "Geçen sezon 7 kişi kaldığımızda 'oley' çektiler, dün akşam da, 'Trabzon kümeye' tezahüratlarıyla dalga geçtiler. Galatasaray taraftarına en güzel cevabı attığı golle Dame N'doye verdi" ifadelerini kullandı. Sonnokta Gazetesi, ''Cim-Bom Boom", "Yanal'ın Fırtına'sı Galatasaray'ı Arena'da fena patlattı!'' yorumunda bulundu.



