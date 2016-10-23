 Şok! İki sakatlık birden – Fotomaç – 23 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Şok! İki sakatlık birden

    Şok! İki sakatlık birden
    Fırtına dün G.Saray'ı yenerken, iki oyuncunun sakatlığı ile şok yaşadı. 24. dakikada Cavanda ile ikili mücadeleye giren yerde kaldı. Sağ arka adalesinde çekme olan 24 yaşındaki Kolombiyalı devam edemedi. Sol arka adalesinde çekme olan Bero da 56'da kenara alındı. İki oyuncunun durumu bugün netleşecek.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şok! İki sakatlık birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.