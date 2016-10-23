Şok! İki sakatlık birden
Fırtına dün G.Saray'ı yenerken, iki oyuncunun sakatlığı ile şok yaşadı. 24. dakikada Cavanda ile ikili mücadeleye giren Castillo yerde kaldı. Sağ arka adalesinde çekme olan 24 yaşındaki Kolombiyalı devam edemedi. Sol arka adalesinde çekme olan Bero da 56'da kenara alındı. İki oyuncunun durumu bugün netleşecek.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Şok! İki sakatlık birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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