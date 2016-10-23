Planımız tuttu
Fırtına’nın hocası Yanal’dan galibiyet şifresi: “Rakibe oyun üstünlüğü vererek maçı kazandık. Planlarımız iyi işledi. Bu maçtaki sonucun yönetimimize derin bir nefes aldırdığını düşünüyorum”
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, G.Saray karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. G.Saray'ın geride kalan sezona oranla önemli bir gelişim gösterdiğini anlatan Yanal, "Kazanma ve topa sahip olma iştahları yüksek. Oyun üstünlüğünü onlara verdik. Biz istediğimiz golü bulduk ve kazandık. Bu kritik süreçte alacağımız sonuç çok önemliydi. Planımız doğru işledi" ifadelerini kullandı. Aldıkları kötü sonuçların kendilerini ligde hedeflerinden uzağa ittiğini anlatan bordo-mavili teknik adam, şunları söyledi: "Bu sonuç bize moral ve enerji oldu. Önümüzdeki maçlarda bu enerjiyi kullanacağımızı düşünüyorum. Kritik sorunlarla uğraşıyoruz ve yoğun bir enerji harcanıyor. Kulübün doğru yönetim kriterlerine sahip olması gerekiyor ve bu konuda önemli mesafe kat edildi. Ayakları yere basan ve geleceğini iyi planlayan bir takım olmayı istiyoruz."
BAŞKAN NEFES ALDI
Yanal, maçtan sonra Başkan Muharrem Usta'nın, "Ersun hoca beni arayıp, kutladı" dediğinin aktarılması üzerine, "Benden daha meşakkatli bir yoldan geliyorlar. Çok ciddi bir darboğazda olduklarını hissediyorum. Sorumlulukları fazla. Bu maçtaki sonucun onlara derin bir nefes aldırdığını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
BAŞKAN NEFES ALDI
Yanal, maçtan sonra Başkan Muharrem Usta'nın, "Ersun hoca beni arayıp, kutladı" dediğinin aktarılması üzerine, "Benden daha meşakkatli bir yoldan geliyorlar. Çok ciddi bir darboğazda olduklarını hissediyorum. Sorumlulukları fazla. Bu maçtaki sonucun onlara derin bir nefes aldırdığını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
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Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
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mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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