 Planımız tuttu – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Planımız tuttu

    Planımız tuttu

    Fırtına’nın hocası Yanal’dan galibiyet şifresi: “Rakibe oyun üstünlüğü vererek maçı kazandık. Planlarımız iyi işledi. Bu maçtaki sonucun yönetimimize derin bir nefes aldırdığını düşünüyorum”

    Teknik Direktörü Ersun Yanal, G.Saray karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. G.Saray'ın geride kalan sezona oranla önemli bir gelişim gösterdiğini anlatan Yanal, "Kazanma ve topa sahip olma iştahları yüksek. Oyun üstünlüğünü onlara verdik. Biz istediğimiz golü bulduk ve kazandık. Bu kritik süreçte alacağımız sonuç çok önemliydi. Planımız doğru işledi" ifadelerini kullandı. Aldıkları kötü sonuçların kendilerini ligde hedeflerinden uzağa ittiğini anlatan bordo-mavili teknik adam, şunları söyledi: "Bu sonuç bize moral ve enerji oldu. Önümüzdeki maçlarda bu enerjiyi kullanacağımızı düşünüyorum. Kritik sorunlarla uğraşıyoruz ve yoğun bir enerji harcanıyor. Kulübün doğru yönetim kriterlerine sahip olması gerekiyor ve bu konuda önemli mesafe kat edildi. Ayakları yere basan ve geleceğini iyi planlayan bir takım olmayı istiyoruz."

    BAŞKAN NEFES ALDI
    Yanal, maçtan sonra Başkan Muharrem Usta'nın, "Ersun hoca beni arayıp, kutladı" dediğinin aktarılması üzerine, "Benden daha meşakkatli bir yoldan geliyorlar. Çok ciddi bir darboğazda olduklarını hissediyorum. Sorumlulukları fazla. Bu maçtaki sonucun onlara derin bir nefes aldırdığını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:07
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