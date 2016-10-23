Planımız tuttu

Teknik Direktörükarşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.'ın geride kalan sezona oranla önemli bir gelişim gösterdiğini anlatan, "Kazanma ve topa sahip olma iştahları yüksek. Oyun üstünlüğünü onlara verdik.. Bu kritik süreçte alacağımız sonuç çok önemliydi.doğru işledi" ifadelerini kullandı. Aldıkları kötü sonuçların kendilerini ligde hedeflerinden uzağa ittiğini anlatanteknik adam, şunları söyledi: "Bu sonuç bizeÖnümüzdeki maçlarda bu enerjiyi kullanacağımızı düşünüyorum. Kritik sorunlarla uğraşıyoruz ve yoğun bir enerji harcanıyor.doğru yönetim kriterlerine sahip olması gerekiyor ve bu konuda önemli mesafe kat edildi. Ayakları yere basan ve geleceğini iyi planlayan bir takım olmayı istiyoruz."Yanal, maçtan sonra Başkan Muharrem Usta'nın, "" dediğinin aktarılması üzerine, "Benden daha meşakkatli bir yoldan geliyorlar. Çok ciddi bir darboğazda olduklarını hissediyorum. Sorumlulukları fazla." diyerek sözlerini tamamladı.