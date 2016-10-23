Muhteşem siftah
Bordo-mavili formayla ligde 15 maça çıkan 31 yaşındaki tecrübeli forvet G.Saray’a attığı golle hem siftah yaptı, hem de Trabzon’a nefes aldırdı.
Trabzonspor, deplasmandaki zorlu G.Saray maçını 1-0 kazanarak altın değerinde üç puan alırken; bordo-mavili ekibin golünü kaydeden N'Doye de ligde 'siftah' yaptı. Trabzonspor'un iki sezon önce Hull City'den 3 milyon 150 bin euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Dame N'Doye, Süper Lig'de ilk golünü G.Saray filelerine yolladı. Bordo-mavili formayla iki sezon içerisinde Süper Lig'de toplam 15 maça çıkan Senegalli forvet, daha önce sadece kupa maçlarında 2 gol (Serhat Ardahan ve Nazilli Belediye) atabilmişti. 17'inci dakikada Bero'nun pasında topu filelere gönderen N'Doye maç sonunda büyük sevinç yaşarken, "Bana güvenen hocama teşekkür ederim. Hem benim attığım golle kazandığımız için, hem de G.Saray gibi güçlü bir rakibi kendi evinde yendiğimiz için çifte mutluluk yaşıyorum. Bu maç yükselişimizin ilk adımı olur inşallah" ifadesini kullandı.
İNDİRİMİ İŞE YARADI
Bordo-mavili ekibe üç puanı getiren N'Doye, geçen hafta yönetimin ücretinde indirim talebine olumlu yanıt vermişti. N'Doye, 2.5 milyon euro olan yıllık ücretinde 800 bin euro indirime giderek, 1 milyon 700 bin euro'yu oynamayı kabul etmişti.
İNDİRİMİ İŞE YARADI
Bordo-mavili ekibe üç puanı getiren N'Doye, geçen hafta yönetimin ücretinde indirim talebine olumlu yanıt vermişti. N'Doye, 2.5 milyon euro olan yıllık ücretinde 800 bin euro indirime giderek, 1 milyon 700 bin euro'yu oynamayı kabul etmişti.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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