Lens, Sow ve Salih'ten iyi haber
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor'u mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.
Haftaya, ligin zirvesindeki Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 8 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, ikişer galibiyet ve beraberlik aldığı son 4 haftada ise yenilmedi. Fenerbahçe'nin 7 hafta sonunda 9 puanı bulunuyor.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor ise 7 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 10 puan topladı. Yeşil-beyazlılar sahasında ise son 18 lig maçını kaybetmedi. Atiker Konyaspor bu maçlarda 13 galibiyet ve 5 beraberlik alarak etkili bir iç saha performansına imza attı. Fenerbahçe karşısında sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek isteyen Atiker Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda en son 29 Ağustos 2015'te Galatasaray'a 4-1'lik skorla yenilmişti.
Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek
Lens, Sow ve Salih'ten iyi haber
Fenerbahçe, sakat futbolcuları Jeremain Lens, Moussa Sow ve Salih Uçan'ın iyileşmesiyle moral buldu.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları geçen Lens, Sow ve Salih, son antrenmanda takımla çalıştı. Bu 3 futbolcu da teknik direktör Dick Advocaat'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.
Sakatlıkları devam eden Ozan Tufan ve Jose Fernandao, Atiker Konyaspor maçında sarı-lacivertlileri yalnız bırakacak. Sakatlığından ötürü takımın son antrenmanına katılmayan Volkan Şen'in de Konya deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.
Öte yandan teknik heyet tarafından performansı beğenilmediği için UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United karşısında kadroya alınmayan Gregory van der Wiel'in yine kadroya dahil edilmeyeceği öğrenildi.
Mehmet Topal, sarı kart ceza sınırında
Fenerbahçe'de Mehmet Topal, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftanın 5'inde forma giyip, 3 sarı kart gören Mehmet Topal, Atiker Konyaspor karşısında da sarı kartla cezalandırılması durumunda Kardemir Karabükspor müsabakasında forma giyemeyecek.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 11:37
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 27
Yorum
ağlama nazif :) Bu adam ne çok konuşuyor arkadaş, klüp başkanı mı olmak istiyor nedir :)
- Lens, Sow ve Salih'ten iyi haber
Toplam 1
Yorum
yaşar GS dünkü maçı mutlaka almalıydı.Alamadıysa elbette hatalar var.Ancak trabzon maçı nasıl haketti diyebiliyorsun?GS'nin yüzde yüz 4 gol pozisyonu var.Bunlardan birinde de top direkten döndü.Trabzonun golden başka pozisyonu yok.Bazı oyuncularımız kötü oynuyorlar ve çok pas hatası yapılıyor.Hala sağ bek sıkıntısı devam ediyor.Orta sahamızda gölcü yok.Oyun çevirecek yedeğimiz yok.Diğer hatalarıda teknik heyet bulsun.
- Ahmet Çakar: Aziz Başkan haklı
Toplam 9
Yorum
serkan Senin gibi kehanetci yorumcular oldumu aziz Yıldırım haklı sen uüç yildir fenerbahçe şampiyon diyorsun reyting yapıyorsun
Lens, Sow ve Salih'ten iyi haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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