 Kuzey rüzgarı – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Kuzey rüzgarı

    Kuzey rüzgarı

    N’Doye’nin ilk yarıda attığı golle sonuca gitmeyi başaran bordo-mavili ekip, ’a bu sezonki ilk mağlubiyetini tattırdı. Karadeniz ekibi, deplasmanda 6 maç sonra galip geldi.

    Bu sezon henüz istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, buna karşılık Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek "Ben de varım" dedi. Güçlü rakibi karşısında savunmaya ağırlık veren bordo-mavili, hızlı ataklarla gol aradı ve 17. dakikada amacına da ulaştı. Dame N'Doye, Bero'nun sağdan pasını ağlara bıraktı. Galatasaray'ın arka arkaya gelen atakları karşısında savunmada müthiş bir mücadele örneği sergileyen Trabzonspor, 90+6. dakikada Eren'in röveşatasının direkten dönmesiyle derin bir nefes aldı ve 3 puanı kucakladı.

    Bu sezon deplasmanda galibiyeti bulunmayan Karadeniz ekibi, Türk Telekom Arena'dan zaferle çıkmanın sevincini yaşarken Galatasaray'a da bu sezon ki ilk mağlubiyetini tattırmış oldu. Konuk ekip, deplasmanda bu karşılaşma öncesi son galibiyetini geçtiğimiz sezon Nisan ayında Gaziantepspor karşısında alan Trabzonspor, 6 maç aradan sonra mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer sevinçlerini taraftarıyla paylaştı.



    OFSAYT YOK
    G.Saray taraftarı 'un N'Doye ile bulduğu bu golde ofsayt olduğunu iddia etti. Ancak Lig TV'nin pieosunda, Bero'nun pası attığı anda Senegalli forvetin 7 cm geride bulunduğu, yani ofsaytın söz konusu olmadığı ortaya çıktı.



    KIRMIZI KART VAR
    Üstteki pozisyonda ise Bruma, Zeki Yavru'nun önce sağ ayağına, sonra da sol bileğine sert şekilde basıyor. Bütün eski hakemler pozisyonun net kırmızı kart olduğunu söylese de hakem Fırat Aydınus, sarı bile çıkarmadı.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:26
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