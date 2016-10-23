 Durica’dan Eren’e kilit – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    ’dan Eren’e kilit

    Durica’dan Eren’e kilit
    Bordo-mavili takımın 34 yaşındaki stoperi , G.Saray'ın gol umudu Eren Derdiyok'a dün adım attırmadı. Slovak futbolcu, birkaç pozisyon hariç Eren'in tehlikeli olabilecek bütün ataklarını önledi.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:17
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