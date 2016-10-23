Durica’dan Eren’e kilit
Bordo-mavili takımın 34 yaşındaki stoperi Durica, G.Saray'ın gol umudu Eren Derdiyok'a dün adım attırmadı. Slovak futbolcu, birkaç pozisyon hariç Eren'in tehlikeli olabilecek bütün ataklarını önledi.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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