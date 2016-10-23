Beylerbeyi
Riekerink Bey’i mat eden Ersun Yanal, “Beylerbeyi” unvanını aldı. Dame N’Doye’nin golü, Cimbom’un yenilmezlik apoletini sökerken, TT Arena’daki bu muhteşem zafer, zor günler geçiren Trabzonspor’a ilaç gibi geldi. Cimbom golü yedikten sonra tek kale oynadı ama büyük bir direniş gösteren Fırtına savunmasına duvar ördü. Kaleci Onur da gününde olunca, 50 bin kişi önünde oynanan süper derbiyi Trabzonspor kazandı.
Galatasaray'la Trabzonspor arasında Türk Telekom Arena'da oynanan süper derbide zaferin rengi "bordo-mavi" oldu. Karadeniz Fırtınası, 17. dakikada Dame N'Doye'nin attığı golle Aslan'ı 50 bin taraftarı önünde 1-0 mağlup etti. Şok golle sarsılan Cimbom, gol için çok uğraştı, maçı da tek kaleye çevirdi ama konuk Trabzonspor 90 dakika boyunca büyük bir direniş gösterdi. Muhteşem zaferde kalesinde devleşen Onur Kıvrak'ın da payı çok büyüktü.
Eren Derdiyok'un 90+6'daki röveşatasında sarı-kırmızılı tribünler "gol" diye ayağa kalktı ama top direkte patladı. Maç bitiminde TT Arena buz keserken, Trabzonsporlu taraftarlar ve futbolcular çılgın bir sevinç yaşadı. Riekerink Bey'i alt eden Ersun Yanal, Trabzonspor'un başında son üç maçta Galatasaray'a 3'te 3 yapıp "Beylerbeyi" unvanını elde etti. Cimbom'a ligde ilk yenilgisini tattıran Fırtına, bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini alırken, kötü gidişine de son verdi.
Eren Derdiyok'un 90+6'daki röveşatasında sarı-kırmızılı tribünler "gol" diye ayağa kalktı ama top direkte patladı. Maç bitiminde TT Arena buz keserken, Trabzonsporlu taraftarlar ve futbolcular çılgın bir sevinç yaşadı. Riekerink Bey'i alt eden Ersun Yanal, Trabzonspor'un başında son üç maçta Galatasaray'a 3'te 3 yapıp "Beylerbeyi" unvanını elde etti. Cimbom'a ligde ilk yenilgisini tattıran Fırtına, bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini alırken, kötü gidişine de son verdi.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Yenilginin iki nedeni var
Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Beylerbeyi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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