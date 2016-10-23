Aytaç’ın yerine Okay Yokuşlu
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray deplasmanında takımında 2 değişikliğe gitti. Akhisar Belediyespor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Aytaç Kara'nın yokluğunda Okay Yokuşlu'ya şans veren Yanal, Suk'u da yedeğe çekerek yerine Dame N'Doye'yi görevlendirdi. Bu arada İbanez ve Uğur Çakır dün akşam 18 kişilik kadroya dahil edilmedi.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Yenilginin iki nedeni var
Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Aytaç’ın yerine Okay Yokuşlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.