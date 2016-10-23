 Aytaç’ın yerine Okay Yokuşlu – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Aytaç’ın yerine Okay Yokuşlu

    Aytaç’ın yerine Okay Yokuşlu
    Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray deplasmanında takımında 2 değişikliğe gitti. Akhisar Belediyespor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Aytaç Kara'nın yokluğunda Okay Yokuşlu'ya şans veren Yanal, Suk'u da yedeğe çekerek yerine Dame N'Doye'yi görevlendirdi. Bu arada İbanez ve Uğur Çakır dün akşam 18 kişilik kadroya dahil edilmedi.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:29
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