 Aydın: Güneşli günleri çok yakında göreceğiz – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Aydın: Güneşli günleri çok yakında göreceğiz

    Aydın: Güneşli günleri çok yakında göreceğiz
    Başkan yardımcısı , "Moralimiz için çok önemli bir maç kazandık. Bu takımın neler yapabileceğini hep beraber göreceğiz" dedi. 'a 2 haftada 4 puan kazandıran kaptan Onur'un performansını da değerlendiren Aydın "Kaptan gerektiği anda kendine has kurtarışlarıyla sorumluluk alarak takıma güven aşıladı. Devre arası transfer yapacağız. Güneşli günler çok yakın" diye konuştu.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:36
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