Aydın: Güneşli günleri çok yakında göreceğiz
Başkan yardımcısı Nevzat Aydın, "Moralimiz için çok önemli bir maç kazandık. Bu takımın neler yapabileceğini hep beraber göreceğiz" dedi. Trabzonspor'a 2 haftada 4 puan kazandıran kaptan Onur'un performansını da değerlendiren Aydın "Kaptan gerektiği anda kendine has kurtarışlarıyla sorumluluk alarak takıma güven aşıladı. Devre arası transfer yapacağız. Güneşli günler çok yakın" diye konuştu.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Aydın: Güneşli günleri çok yakında göreceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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