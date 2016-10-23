Aslan avcısı Ersun Yanal
Trabzonspor 'daki 2. döneminde yani 2 sezon önce Ersun Yanal, Halilhodzic'ten sonra göreve gelmiş ve ligde son 6 maçının 5'ini kazanan G.Saray'ı Arena'da 3-0 yenmişti. Trabzonspor ile G.Saray'a karşı çıktığı son 4 derbiyi kaybetmeyen Yanal, bu maçların 3'ünü kazandı, 1'inde ise berabere kaldı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Yenilginin iki nedeni var
Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Aslan avcısı Ersun Yanal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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