 Aslan avcısı Ersun Yanal – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Aslan avcısı

    Aslan avcısı Ersun Yanal
    'daki 2. döneminde yani 2 sezon önce , Halilhodzic'ten sonra göreve gelmiş ve ligde son 6 maçının 5'ini kazanan G.Saray'ı Arena'da 3-0 yenmişti. Trabzonspor ile G.Saray'a karşı çıktığı son 4 derbiyi kaybetmeyen Yanal, bu maçların 3'ünü kazandı, 1'inde ise berabere kaldı.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:18
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