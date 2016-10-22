 Yine Yanal vardı – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Yine Yanal vardı

    Yine Yanal vardı

    G.Saray ile oynadığı son 2 maçı da kaybeden , rakibi karşısındaki son galibiyetini 2014-15 sezonun 27'nci haftasında yine yönetiminde almıştı.

    Tecrübeli hoca, bu kötü istatistiği tersine çevirmenin planlarını yaptı. Konyaspor karşılaşmasında hakemle yaşadığı tartışma nedeniyle 2 maç ceza alan teknik direktör 'ın cezası sona erdi.

    G.SARAY'I YENMEK İSTİYORUZ
    derbisiyle birlikte tekrar sahada yerini alacak olan Yanal, "Trabzonspor rakip ayırt etmeksizin her maça kazanmak için çıkar. Galatasaray derbisine de aynı hedefle çıkacağız" ifadesini kullandı.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:41
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