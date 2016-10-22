Yanal'dan kart uyarısı

Ligin ilk 7 haftasında 20 sarı ve 1 kırmızı kart gören Trabzonspor'da G.Saray derbisi öncesi futbolculara kart uyarısı yapıldı. Mehmet Ekici 3 sarı ile ceza sınırında bulunurken; Durica, Uğur, Bero, Suk ve Okay da 2'şer sarı ile takımın en çok sarı kart gören oyuncular. Ersun Yanal'ın, futbolcuları dikkatli olmaları yönünde uyardığı kaydedildi.