 Yanal'dan kart uyarısı – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Yanal'dan kart uyarısı

    Yanal'dan kart uyarısı
    Ligin ilk 7 haftasında 20 sarı ve 1 kırmızı kart gören Trabzonspor'da G.Saray derbisi öncesi futbolculara kart uyarısı yapıldı. Mehmet Ekici 3 sarı ile ceza sınırında bulunurken; Durica, Uğur, Bero, Suk ve Okay da 2'şer sarı ile takımın en çok sarı kart gören oyuncular. Ersun Yanal'ın, futbolcuları dikkatli olmaları yönünde uyardığı kaydedildi.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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