Trabzon'da zorunlu oyuncu değişikliği

Bordo mavililerde Fabian Castillo, Cavanda ile girdiği ikili mücadele sonrası oyuna devam edemedi. 21. dakikada sol arka adalesinde sakatlık yaşayan yıldız isim kenara oyuncu değişikliği işaretinde bulundu. Teknik direktör Ersun Yanal Castillo'nun yerine Yusuf Erdoğan'ı oyuna dahil etti.