Trabzon'da zorunlu oyuncu değişikliği
Trabzonspor sakatlık şoku...
Bordo mavililerde Fabian Castillo, Cavanda ile girdiği ikili mücadele sonrası oyuna devam edemedi. 21. dakikada sol arka adalesinde sakatlık yaşayan yıldız isim kenara oyuncu değişikliği işaretinde bulundu. Teknik direktör Ersun Yanal Castillo'nun yerine Yusuf Erdoğan'ı oyuna dahil etti.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:58
- Güneş'ten rehavet uyarısı
Toplam 15
Yorum
ERKARTAL SAZANLAR DÜN YALKALIKLARINDAN TEBRİK EDİYORLARDI ..ŞİMDİ MOTORLARINI SOĞUTTULAR SAZANBEYİNLERİYLE BEŞİKTAŞIN BAŞARILARINI KÜÇÜMSEMEYE ÇALIŞIYORLAR
- Galatasaray - Trabzonspor | 19.00
Toplam 5
Yorum
Gs li Trabzon fark yemez se iyidir.
- Emenike’den şok tavır
Toplam 21
Yorum
/*/ BUNU BURSAYA VERİN KALECİ HARUN TEKİNİ ALIN.
Trabzon'da zorunlu oyuncu değişikliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.