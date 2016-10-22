 Trabzon'da zorunlu oyuncu değişikliği – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Trabzon'da zorunlu oyuncu değişikliği

    Trabzon'da zorunlu oyuncu değişikliği

    sakatlık şoku...

    Bordo mavililerde Fabian Castillo, Cavanda ile girdiği ikili mücadele sonrası oyuna devam edemedi. 21. dakikada sol arka adalesinde sakatlık yaşayan yıldız isim kenara oyuncu değişikliği işaretinde bulundu. Teknik direktör Ersun Yanal Castillo'nun yerine Yusuf Erdoğan'ı oyuna dahil etti.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:58
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