Toroğlu gol pozisyonunu yorumladı

Trabzonspor'u Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiren golde ofsayt tartışması yaşandı. Futbol yorumcusu Erman Toroğlu gol pozisyonunu A Spor'da değerlendirdi. Toroğlu: "Trabzonspor'un golü ofsayt değil. N'Doye topun arkasında, açı aldatıyor. Çok net golü atan futbolcu topun arkasında. Bana göre ofsayt değil" dedi