 Toroğlu gol pozisyonunu yorumladı – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Toroğlu gol pozisyonunu yorumladı

    Toroğlu gol pozisyonunu yorumladı

    A 'da Devre Arası programında 'un golünü yorumladı.

    'u karşısında 1-0 öne geçiren golde ofsayt tartışması yaşandı. yorumcusu gol pozisyonunu A 'da değerlendirdi. Toroğlu: "Trabzonspor'un golü ofsayt değil. N'Doye topun arkasında, açı aldatıyor. Çok net golü atan futbolcu topun arkasında. Bana göre ofsayt değil" dedi

    Arena'da soğuk duş Golde ofsayt var mı? Türk Telekom Arena'da Trabzonspor'un ilk isabetli şutu gol oldu. Türk Telekom Arena'da Trabzonspor'un ilk isabetli şutu gol oldu.

    Türk Telekom Arena'da Trabzonspor'un ilk isabetli şutu gol oldu.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:14
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