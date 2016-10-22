Toroğlu gol pozisyonunu yorumladı
Erman Toroğlu A Spor'da Devre Arası programında Trabzonspor'un golünü yorumladı.
Trabzonspor'u Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiren golde ofsayt tartışması yaşandı. Futbol yorumcusu Erman Toroğlu gol pozisyonunu A Spor'da değerlendirdi. Toroğlu: "Trabzonspor'un golü ofsayt değil. N'Doye topun arkasında, açı aldatıyor. Çok net golü atan futbolcu topun arkasında. Bana göre ofsayt değil" dedi
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:14
- Güneş'ten rehavet uyarısı
Toplam 15
Yorum
ERKARTAL SAZANLAR DÜN YALKALIKLARINDAN TEBRİK EDİYORLARDI ..ŞİMDİ MOTORLARINI SOĞUTTULAR SAZANBEYİNLERİYLE BEŞİKTAŞIN BAŞARILARINI KÜÇÜMSEMEYE ÇALIŞIYORLAR
- Galatasaray - Trabzonspor | 19.00
Toplam 5
Yorum
Gs li Trabzon fark yemez se iyidir.
- Emenike’den şok tavır
Toplam 21
Yorum
/*/ BUNU BURSAYA VERİN KALECİ HARUN TEKİNİ ALIN.
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