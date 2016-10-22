Onazi derbide forma giyecek

Akhisar maçında sakatlanan ve çarşamba gününden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayan Onazi, Galatasaray derbisinde oynayabilecek. Ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın yine de antrenmanlarda zaman zaman ağrılar hisseden Nijeryalı yıldızın oynamama ihtimaline karşın bu bölgede Güray Vural'ı da denediği öğrenildi.