 Müjde! Hibrit çim yola çıktı – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Müjde! yola çıktı

    Müjde! Hibrit çim yola çıktı

    Yapımı devam eden Akyazı Stadı’nda geri sayıma geçildi. Genel Müdür Yarcımcısı Türk, “Çimler İtalya’dan hazır geliyor” paylaşımı yaptı

    Önümüzdeki ay açılacak olan 'un yeni stadı Akyazı'da çalışmalar tam gaz sürüyor. Isıtma sistemlerinin takılmasından sonra Gençlik ve Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk dün Trabzonsporlulara büyük bir müjde verdi. Türk "Bugün gündem Trabzon stadı. Çimler İtalya'dan hazır geliyor" şeklinde paylaşım yaparak fotoğrafları ile birlikte müjdeyi verdi. Karadeniz ekibinin taraftarı bu paylaşımlar sonrası iyice doştu, binlerce beğeni ve yorum yaptı.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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