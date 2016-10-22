 Mehmet Ekici’ye özel görev – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    ’ye özel görev

    Mehmet Ekici’ye özel görev
    Bordo-mavili takımın beyni konumundaki 'ye teknik direktör Ersun Yanal, G.Saray derbisinde özel görev verdi. Yanal, yıldız oyuncudan daha çok sorumluluk almasını istedi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, hücuma çıkarken ara paslarla arkadaşlarını yönlendirecek, top rakipteyken de pres yapacak.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:43
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