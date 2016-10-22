Kaddouri seferi
Başkan Muharrem Usta, sezon başında da transfer etmek istediği Napoli’nin 26 yaşındaki yıldızını devre arasında getirmek için İtalyanlar ile masaya oturdu
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Faslı yıldızın Napoli ile sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması Trabzonspor'un elini güçlendirdiği, bu yeni teklife İtalya ekibinin sıcak bakacağı vurgulanıyor. Karadeniz ekibinin devre arası transfer döneminde Kaddouri'yi kadrosuna katmak için şartlarını zorlayacağı kaydedildi. 1.85 boyunda olan El Kaddouri, Belçika doğumlu ama Fas Milli Takımı'nı tercih etti. Fas ile 18 maça çıkıp 5 gol atan başarılı futbolcu bir dönem Milan ve Juventus'un da ilgilendiği bir isimdi. Milimetrik pasları, bitmeyen enerjisi ile tanınan Kaddouri için teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrar ettiği belirtildi.
Yunus Emre SEL
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:55
- Riva satışında G.Saray zararda mı?
Toplam 7
Yorum
Emrullah Kusura bakmayın beyler bu adam herşeyin ve neyin ne oldğuna çok güzel farkında zamanında yapılan transferlere bı bakın lutfen. bir durumu olayı kişiyi veya başka v.s şeyleri yazarken olayın kaynağına bakın galatasaray bu yıllık faızı nasıl kapatacak yoksa soylermısınız kaynak olmayınca nasıl olacak ben bu adama hak veriyorum yanlışları illaki vardır hatasız kul olmaz ama bu adam durumu düzeltemye çalıyor inşallah hayırlısı olur...
- İşte alacağı yıllık ücret!
Toplam 1
Yorum
Barca İspanya'da Aldıgı Paranın Yarısı vergiye gidiyo Yani Neymar 7,5m euro alıcak Van persie fenerden 7m euro alıyo
- Ataman faturayı takıma kesti
Toplam 2
Yorum
Galatasaray Ergin Ataman 2 avrupa maçında Koç'lugunun Kabiliyetsizliklerle dolu oldugunu görduk faturayı takıma kesmek yerine takıma yetmeyi denesen daha faydalı olursun burası Galatasaray Burda Suclu Aranmaz Başarı Aranır.
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