 Kaddouri seferi – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    seferi

    Kaddouri seferi

    Başkan Muharrem Usta, sezon başında da transfer etmek istediği ’nin 26 yaşındaki yıldızını devre arasında getirmek için İtalyanlar ile masaya oturdu

    Bordo-mavili yönetim, sezon başında kadrosuna katmak için yoğun çaba göstermesine rağmen kulübünün 5 milyon euro bonservis ücreti istemesi nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Omar El Kaddouri için yeniden harekete geçti. Özellikle hücum hattında büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'un devre arasında 26 yaşındaki Faslı orta sahayı kesin olarak renklerine bağlamak için temaslara başladığı belirtildi. Başkan Muharrem Usta'nın Napoli kulübü yöneticileri ile bir ön görüşme yaptığı ve görüşmelerin devre arasına kadar devam edeceği belirtildi. Trabzonspor'un devre arasında tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını kullanması bekleniyor.

    SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
    Faslı yıldızın Napoli ile sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması Trabzonspor'un elini güçlendirdiği, bu yeni teklife İtalya ekibinin sıcak bakacağı vurgulanıyor. Karadeniz ekibinin devre arası transfer döneminde Kaddouri'yi kadrosuna katmak için şartlarını zorlayacağı kaydedildi. 1.85 boyunda olan El Kaddouri, Belçika doğumlu ama Fas Milli Takımı'nı tercih etti. Fas ile 18 maça çıkıp 5 gol atan başarılı futbolcu bir dönem Milan ve Juventus'un da ilgilendiği bir isimdi. Milimetrik pasları, bitmeyen enerjisi ile tanınan için teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrar ettiği belirtildi.

    Yunus Emre SEL
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:55
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