Galibiyet sevincini sokaklarda kutladılar
Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından bordo-mavili taraftarlar galibiyet sevincini sokaklarda kutladı.
TT ARENA'DA GALİBİYET POZU
Öte yandan bordo-mavili takım Galatasaray galibiyetinin ardından TT Arena'da galibiyet pozu verdi. Bordo-mavililer galibiyeti ise ölümünün üçüncü yıl dönümünde kabri başında anılan efsane futbolcu Kadir Özcan'a armağan ettiler.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:26
- Toroğlu gol pozisyonunu yorumladı
Toplam 7
Yorum
duayen helal olsun ermana iyi görmüş evet 7 cm ofsayt değilmiş görüntü yanıltıyor gerçekten
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 11
Yorum
hüseyin gs taraftarıyım.ts haketti aldı.gol ofsayt degil.acın bakın tvden.ıkı stoperlerı cok ıyı mac cıkarttı.poldi ve erene ceza sahasında neredeyse pozısyon yaratmadılar.hakem fazladan 1 dakıka uzattı.ortasahada top hala bekletti.,bitirmedi.sansızlıkta eklenınce macı alamadık.bu sezon sampıyon olacagımıza canı gonulden ınanıyorum.
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 11
Yorum
lazepe futbol mu? katletmekmi. bırakın bu işleride top oynayın.
Galibiyet sevincini sokaklarda kutladılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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