Eren sana emanet

Ersun Yanal, Eren Derdiyok’u durdurma görevini tecrübeli oyuncuya verdi

Teknik direktör Ersun Yanal G.Saray'ın golcüsü Eren Derdiyok'u durdurma görevini Jan Durica'ya verdi. Bu sezon Sarı-kırmızılı forma altında etkili bir performans sergileyen Eren'e tedbir almayı ihmal etmeyen deneyimli hocanın, Slovak oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Hatta Durica'ya G.Saray'ın maç kasetlerini izleme talimatını veren Yanal'ın, özellikle Eren'i iyice analiz etmesini istediği vurgulandı. Slovak oyuncunun da kendisine güvenen Ersun Yanal'ın yüzünü kara çıkarmamak için elinden gelen mücadeleyi yapacağının sözünü verdiği belirtildi.