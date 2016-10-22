 Cardozo’ya tepki – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    ’ya tepki

    Cardozo’ya tepki
    FIrtına'dan Olympiakos'a transfer olan , 6 maçta gol atamadı. Yıllık 2 milyon euro'luk ücretiyle takımın en çok kazanan ismi olan Paraguaylının suskunluğu kırmızı-beyazlıların tepkisine neden oldu. Cardozo Panionios maçında kadroya alınmadı.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:01
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