Bordo-mavi şov

Bordo -mavili taraftarlar bugün TT Arena'da takımlarına tam destek verecek. Türk Telekom Arena'ya gidecek taraftar saat 14.00'te Merter Metro İstasyonu'nda buluşulacak ve otobüslerle stadyuma gidecek. Yönetim, taraftarlardan forma ve atkılarıyla buluşma noktasına gelmesini özellikle rica ettiğini açıkladı.