Beyaz bayrakla gelmedik
Bugün G.Saray’ı yenerek 5 maçlık derbi zaferi hasretini dindirmek isteyen Fırtına’nın asbaşkanı Çubukçu, “Buraya beyaz bayrakla gelmedik. Savaşıp kazanacağız” dedi
Bordo -mavili takımın asbaşkanı Ahmet Çubukçu, G.Saray maçında misafir takım taraftar yasağının olmayışının çok olumlu bir hamle olduğunu belirterek, "Taraftarlarımızın uzun süredir İstanbul'daki deplasman maçlarında bizim yanımızda olamıyordu. Bu maçta kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurup bize coşkuyla sahip çıkacaklardır. Bizim amacımız ise İstanbul'da güzel bir futbol oynamak ve taraftarlarımızın yüzünü güldürmek. Oyuncularımız da bunun bilincinde sahada mücadele edeceklerdir. Biz stada beyaz bayrakla gitmiyoruz. Savaşıp kazanacağız. İyi sonuç alacağımızdan eminiz" dedi.
İSTANBUL'U SALLADILAR
Süper Lig'in 8. hafta maçında bugün deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi. Trabzon'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen bordo-mavili takımı, yaklaşık 500 taraftar karşıladı. Taraftarlar, tezahüratlarla futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Kafile daha sonra otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.
Yunus Emre SEL
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:35
- Riva satışında G.Saray zararda mı?
Toplam 7
Yorum
Emrullah Kusura bakmayın beyler bu adam herşeyin ve neyin ne oldğuna çok güzel farkında zamanında yapılan transferlere bı bakın lutfen. bir durumu olayı kişiyi veya başka v.s şeyleri yazarken olayın kaynağına bakın galatasaray bu yıllık faızı nasıl kapatacak yoksa soylermısınız kaynak olmayınca nasıl olacak ben bu adama hak veriyorum yanlışları illaki vardır hatasız kul olmaz ama bu adam durumu düzeltemye çalıyor inşallah hayırlısı olur...
- İşte alacağı yıllık ücret!
Toplam 1
Yorum
Barca İspanya'da Aldıgı Paranın Yarısı vergiye gidiyo Yani Neymar 7,5m euro alıcak Van persie fenerden 7m euro alıyo
- Ataman faturayı takıma kesti
Toplam 2
Yorum
Galatasaray Ergin Ataman 2 avrupa maçında Koç'lugunun Kabiliyetsizliklerle dolu oldugunu görduk faturayı takıma kesmek yerine takıma yetmeyi denesen daha faydalı olursun burası Galatasaray Burda Suclu Aranmaz Başarı Aranır.
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