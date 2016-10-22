 Beyaz bayrakla gelmedik – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Beyaz bayrakla gelmedik

    Beyaz bayrakla gelmedik

    Bugün G.Saray’ı yenerek 5 maçlık derbi zaferi hasretini dindirmek isteyen Fırtına’nın asbaşkanı Çubukçu, “Buraya beyaz bayrakla gelmedik. Savaşıp kazanacağız” dedi

    , bugün G.Saray'ı yenerek bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor. En son 2015-16'nın 2. haftasında Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fırtına, ardından oynadığı 5 derbide gülemedi. Karadeniz ekibi, bugün sarı-kırmızılı takımı mağlup ederek hem derbi galibiyet hasretine hem de ligdeki kötü gidişata bir son vermek istiyor. Trabzonspor'da moraller yerinde. Teknik direktör Ersun Yanal, son Akhisar maçındaki kadrodan çok fazla değişiklik yapmayacak. Tecrübeli hoca sadece kart cezalısı olan Aytaç'ın yerine Okay'a, forvette ise performansı oldukça düşük olan Suk'un yerine N'doye'ye görev vermesi bekleniyor.

    Bordo -mavili takımın asbaşkanı Ahmet Çubukçu, G.Saray maçında misafir takım taraftar yasağının olmayışının çok olumlu bir hamle olduğunu belirterek, "Taraftarlarımızın uzun süredir İstanbul'daki deplasman maçlarında bizim yanımızda olamıyordu. Bu maçta kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurup bize coşkuyla sahip çıkacaklardır. Bizim amacımız ise İstanbul'da güzel bir oynamak ve taraftarlarımızın yüzünü güldürmek. Oyuncularımız da bunun bilincinde sahada mücadele edeceklerdir. Biz stada beyaz bayrakla gitmiyoruz. Savaşıp kazanacağız. İyi sonuç alacağımızdan eminiz" dedi.

    İSTANBUL'U SALLADILAR
    Süper Lig'in 8. hafta maçında bugün deplasmanda ile karşılaşacak olan , İstanbul'a geldi. Trabzon'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen bordo-mavili takımı, yaklaşık 500 taraftar karşıladı. Taraftarlar, tezahüratlarla futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Kafile daha sonra otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.

    Yunus Emre SEL
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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