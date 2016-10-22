 Bero’nun heyecanı – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Bero’nun heyecanı

    Bero’nun heyecanı
    forması altında ilk derbi maçına çıkacak olan Matus Bero'yu heyecan sardı. maçında görev alması halinde takımına gereken katkıyı yapacağını söyleyen yetenekli futbolcu, "Görev almam halinde iyi bir Bero izlettireceğim" dedi.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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