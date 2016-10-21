Yolculuk bugün
Fırtına, G.Saray maçı için bugün İstanbul'a gidecek. Bordo-mavililer, sabah yapacağı idmanın ardından saat 14.20'de özel uçakla İstanbul'a hareket edecek. Taraftarın takımı karşılaması bekleniyor.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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