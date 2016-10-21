 Yolculuk bugün – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Yolculuk bugün

    Yolculuk bugün
    Fırtına, G.Saray maçı için bugün İstanbul'a gidecek. Bordo-mavililer, sabah yapacağı idmanın ardından saat 14.20'de özel uçakla İstanbul'a hareket edecek. Taraftarın takımı karşılaması bekleniyor.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:14
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