Trabzonspor'dan Kazım Koyuncu belgeseli

Bordo mavililer erken yaşta kaybettiğimiz müzisyen Kazım Koyuncu'nun taraftarlığını anlatan bir belgesel hazırlattı. Belgesel, Koyuncu'nun doğum günü olan 7 Kasım'da Trabzonspor'un youtube sayfasından gösterime girecek. Aynı zamanda iyi bir Trabzonspor taraftarı da olan Koyuncu için bordo mavililer bir belgesel hazırlattı.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp belgesel için : "Kazım'a bir gönül borcu olarak onun Trabzonspor sevgisini anlatmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Alp, Koyuncu'yu taraftarlarının sahiplendiğini ifade ederek, "Kazım Koyuncu'nun Trabzonspor için yaptığı çok önemli besteler var. Trabzonspor'un hafızasını oluşturan marşları, böyle değerli, böyle kıymetli eserleri kazandırdığı için Kazım Koyuncu çok kıymetlidir." diye konuştu.

Belgeselin çekimleri İstanbul,Trabzon ve sanatçının doğduğu yer olan Artvin'in Hopa ilçesinde gerçekleştirildiği. Yaklaşık 3 aylık bir çalışma ile hazırlanan 30 dakikalık belgesel, Koyuncu'nun 45. yaş günü olan 7 Kasım'da gösterime girecek.

Belgeselde, Koyuncu'nun neden ve nasıl Trabzonspor taraftarı olduğu, farklı boyutlarıyla ele alınıyor. Kazım Koyuncu hiçbir maddi karşılık beklemeden bordo mavili kulübe iki marş hediye etmişti.

Karadeniz ekibi de bu çalışmayla 2005'te kanserin aramızdan aldığı tam 33 yıllık ömre sığdırdıkları hala yaşamaya devam eden sanatçıyı unutmadığını göstermiş oldu.