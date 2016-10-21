Trabzonspor'a coşkulu karşılama
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Türk Telekom Arena’da Galatasaray’a konuk olacak Trabzonspor, İstanbul’a geldi.
Bordo-mavili kulübü taşıyan kafile Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Takımı karşılamak üzere havalimanına gelen taraftarlar, bordo-mavili ekibi coşkuyla karşıladı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- N’doye derbide formaya yakın
Toplam 3
Yorum
isminiz Evet Trabzon. 3/1- alır
- Yönetim istifa
Toplam 19
Yorum
Ramazan Çelik Bunca yaptığın hizmetler inkar edilemez sayğı duyuyoruz ama artık başkanlığı bırakmalısınız daha fazla üzülmeni istemiyorum
- Ali Şen o isme seslendi
Toplam 7
Yorum
vlkn80 Allahı'm sen büyüksün neolur bir mucize gerçekleştir de SADETTİN SARAN'ın Başkan olmasında vesile ol...!!
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