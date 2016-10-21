 Trabzonspor'a coşkulu karşılama – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    'a coşkulu karşılama

    Trabzonspor'a coşkulu karşılama

    Toto Süper Lig’in 8. haftasında ’da ’a konuk olacak , İstanbul’a geldi.

    Bordo-mavili kulübü taşıyan kafile Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Takımı karşılamak üzere havalimanına gelen taraftarlar, bordo-mavili ekibi coşkuyla karşıladı.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 17:40
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