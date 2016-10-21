 Trabzonspor maç saatini bekliyor – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    maç saatini bekliyor

    Trabzonspor maç saatini bekliyor

    , Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, takımın yarın saat 19.00'da 'da ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki son antrenmanla tamamladığı belirtildi.

    Takımın, maç için öğleden sonra uçakla İstanbul'a hareket etmesi planlanıyor.

    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 12:19
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