Trabzonspor maç saatini bekliyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, takımın yarın saat 19.00'da Türk Telekom Arena'da Galatasaray ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki son antrenmanla tamamladığı belirtildi.
Takımın, maç için öğleden sonra uçakla İstanbul'a hareket etmesi planlanıyor.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:19
- Yönetim istifa
Toplam 17
Yorum
saranı istiyoruz sadettin saran glesin. aziz başkan kimle tıkışmışsa takıma onu getirmek lazım bu takım başka şekilde düzelmez. demekki adam ta o zamandan görmüş gidişatı. fenerbahçe fenerbahçelilerindir.
- Yönetim istifa
Toplam 17
Yorum
özer PARAN VARSA ALEME GIT ALEM ADAM GORSUN, PARAN YOKSA EVINE GIT COCUKLAR BABA GORSUN istifa et başkan
- "Pogba, Türkleri hezimete uğrattı"
Toplam 3
Yorum
bjk 55 allahtan ibrahimoviç oynamadı yoksa 6 tane yerlerdi
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