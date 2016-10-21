Trabzonspor çıkış peşinde
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.
Bu sezon dış sahada oynadığı 3 maçta Gaziantepspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a da 4-0 mağlup olan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında deplasmanlardaki gol ve galibiyet özlemini sonlandırmayı amaçlıyor.
Deplasmanda en son geçen sezonun 27. haftasında 2 Nisan'da oynanan karşılaşmada Gaziantepspor'u 1-0 yenen ve bu maçın ardından 6 lig maçını kaybeden bordo-mavililer, 202 gün sonra dış sahada 3 puan çıkarmaya çalışacak.
Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Aytaç Kara, takımda yer alamayacak. Akhisar Belediyespor maçında sakatlık geçiren Onazi'nin takımla birlikte çalışmalara başladığı ve forma giyecek durumda olduğu öğrenildi.
Trabzonspor'un karşılaşmaya Onur Recep Kıvrak, Zeki Yavru, Uğur Demirok, Durica, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay Yokuşlu, Bero, Mehmet Ekici, Castillo ve N'Doye 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:52
- Wiel ile Aatif kesik yedi
Toplam 1
Yorum
Cenk Wiel de kimmiş bizim Şenerimiz var :)
- Yönetim istifa
Toplam 11
Yorum
Yellow Şampiyon olamazsak ne olur ? çok mu önemli diyen bir başkandan daha ne türlü bir başarı bekliyebiliriz ki ? bu lafı söyledikten sonra ne kadar galibiyet yada mağlubiyet al herşey bir lafına bakar
- Yönetim istifa
Toplam 11
Yorum
sabr baskan istifa etmeyecegini acik-secik beyan etti.hic beyhude dellenmeyelim.Yargi süreci bitene kadar basimizda.baskanligi yargi sürecini etkilemek icin koz olarak kullanmak istiyor.satir aralarinda bunu da dile getirdi zaten.benim gibi yapin.kapatin futbolu,basket seyredin.
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