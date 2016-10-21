 Trabzonspor çıkış peşinde – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    çıkış peşinde

    Trabzonspor çıkış peşinde

    , Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda 'a konuk olacak.

    Toto Süper Lig'de ilk 7 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi ile 7 puan toplayarak 12. sırada yer alan Karadeniz ekibi, kötü başladığı sezonda sarı-kırmızılı takımı yenerek taraftarlarının yüzünü güldürmek istiyor.

    Bu sezon dış sahada oynadığı 3 maçta 'a 1-0, Aytemiz 'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a da 4-0 mağlup olan bordo-mavililer, karşısında deplasmanlardaki gol ve galibiyet özlemini sonlandırmayı amaçlıyor.

    Deplasmanda en son geçen sezonun 27. haftasında 2 Nisan'da oynanan karşılaşmada Gaziantepspor'u 1-0 yenen ve bu maçın ardından 6 lig maçını kaybeden bordo-mavililer, 202 gün sonra dış sahada 3 puan çıkarmaya çalışacak.

    'da kırmızı kart cezalısı Aytaç Kara, takımda yer alamayacak. Akhisar Belediyespor maçında sakatlık geçiren Onazi'nin takımla birlikte çalışmalara başladığı ve forma giyecek durumda olduğu öğrenildi.

    Trabzonspor'un karşılaşmaya Onur Recep Kıvrak, Zeki Yavru, Uğur Demirok, Durica, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay Yokuşlu, Bero, Mehmet Ekici, Castillo ve N'Doye 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 10:52
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