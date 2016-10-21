Başkan yakın takipte

Başkan Muharrem Usta, G.Saray'ı yenerek ligdeki ilk derbisini kazanmak istiyor. 5-6 Aralık 2015'te görevi devralan gelen Başkan Usta ve ekibi ise hiç derbi galibiyeti göremedi. Usta'nın bunun için sık sık teknik direktör Ersun Yanal ile durum değenlendirmesi yaptığı dile getiriliyor.