 Başkan yakın takipte – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Başkan yakın takipte

    Başkan yakın takipte
    Başkan Muharrem Usta, G.Saray'ı yenerek ligdeki ilk derbisini kazanmak istiyor. 5-6 Aralık 2015'te görevi devralan gelen Başkan Usta ve ekibi ise hiç derbi galibiyeti göremedi. Usta'nın bunun için sık sık teknik direktör Ersun Yanal ile durum değenlendirmesi yaptığı dile getiriliyor.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:13
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