Başkan yakın takipte
Başkan Muharrem Usta, G.Saray'ı yenerek ligdeki ilk derbisini kazanmak istiyor. 5-6 Aralık 2015'te görevi devralan gelen Başkan Usta ve ekibi ise hiç derbi galibiyeti göremedi. Usta'nın bunun için sık sık teknik direktör Ersun Yanal ile durum değenlendirmesi yaptığı dile getiriliyor.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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