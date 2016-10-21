15 bin lira ceza
PFDK, Trabzonspor'a 15 bin TL ceza verdi. Kuruldan dün yapılan açıklamada, "Trabzonspor'a Akhisar ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin TL ceza verildi" denildi.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
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Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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