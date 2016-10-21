 15 bin lira ceza – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    15 bin lira ceza

    15 bin lira ceza
    PFDK, 'a 15 bin TL ceza verdi. Kuruldan dün yapılan açıklamada, "Trabzonspor'a Akhisar ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin TL ceza verildi" denildi.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:15
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