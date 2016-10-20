 Trabzonspor’da hakem endişesi – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    ’da hakem endişesi

    Trabzonspor’da hakem endişesi

    Fırtına geçtiğimiz yıl G.Saray derbilerinde önce hakem , ardından da Deniz Ateş Bitnel’in hatalı kararları ile çöküş yaşamıştı.

    Bordo-mavili takım cumartesi günü G.Saray ile oynayacağı lig maçında rakipten çok hakemden endişe ediyor. Çünkü geçtiğimiz yıl G.Saray ile yapılan iki derbide Trabzonspor'un canı hakem hataları nedeniye yanmıştı. Fırtına geçtiğimiz sezonun 4. haftasında 10 puan ile F.Bahçe ile zirveyi paylaşırken, 5. haftada oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu G.Saray müsabakası sonrası çöküşe geçmişti. Hakem neyt Çakır, Denayer'in ceza alanı içerisinde elle kestiği topa 'devam' demişti.

    4 FUTBOLCUYU ATMIŞTI
    Yine 22. haftadaki G.Saray derbisinde bu kez hakem Deniz Ateş Bitnel tarihe geçmişti. Bitnel, Trabzonspor'un iki net penaltısını vermemiş, 4 futbolcusunu haksız yere atmış ve G.Saray lehine son dakikalarda penaltı uydurmuştu.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:02
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