 Kaptan Onur takımı topladı – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Kaptan Onur takımı topladı

    Kaptan Onur takımı topladı
    Kaptan Onur, Akhisar maçının ardından oyuncularla bir toplantı yaparak, "Elbet olacak kazanacağız. Bu futbolu oynayalım ve hocamızın istediklerini yapalım yeter" dedi. Akhisar maçından önce daha fazla sorumluluk almaya başlayan Onur'un bundaki süreçte de takım içerisinde daha aktif bir rol alması bekleniyor. Yabancı oyuncularla da iletişimini artıran tecrübeli eldivenin saha içinin yanı sıra, boş zamanlarda da oyuncularla daha fazla vakit geçirmeye çalıştığı öğrenildi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:03
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